Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir’in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir’in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Yaptığı ziyarette işçilerle birlikte incir hasat eden Şıldak, rekolte ile ilgili bilgiler de aldı. Her mevsim ayrı bir ürünle toprağından adeta bereket fışkıran Balıkesir’in tarım şehri olarak anılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Şıldak, üreticiye bol kazançlar diledi. Tarım işçileri ve üreticiler Vali Şıldak’ın sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını söylediler.