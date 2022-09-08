Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinin Hacıoğlu Mahallesi’nde yaşayan Bayram Genç (81), evinin bahçesindeki incir ağacına çıkarak incir topladığı sırada bastığı dal kırılarak yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bayram Genç’in cenazesi yakınları tarafından incir ağacının dibinde bulundu. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

“TurAz Kartalı 2022” tatbikatı devam ediyor

“TurAz Kartalı 2022” tatbikatı devam ediyor

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