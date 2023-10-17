Zonguldak Kastamonular Derneği Başkanı Bahattin Şenol evinin bahçesinde çıktığı incir ağacından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak Kastamonular Derneği Başkanı Bahattin Şenol evinin bahçesinde çıktığı incir ağacından düşerek ağır yaralandı. Biranda yerde kalan Şenol için yakınları sağlık ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bahattin Şenol’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına aşınan Şenol’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.