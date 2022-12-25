Aralık ayında dalından koparıp incir yediklerini söyleyen vatandaşlar, “Aralık ayında meyve vermesi bizi şaşırttı. Bu mevsimde dalından taze taze koparıp incir meyvesi yiyoruz. Yağmurdan sonra yapraklarını dökmeye başlayan incir ağacı meyve vermeye devam ediyor” dediler.

İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi’nde soğuk havaya dayanıksız olan incir ağacı yapraklarını dökmesine rağmen meyve verdi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir evin bahçesindeki incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

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