Elazığ Alacakaya ilçesi Çakmak köyü İnci deresi ıslah edildi.

Elazığ Alacakaya ilçesi Çakmak köyü İnci deresi ıslah edildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İnci deresi ıslah çalışmasının müdürlük personeli ve iş makineleri tarafından gerçekleştirilen makineli çalışma çerçevesinde ıslah edildiği belirtildi. Yapılan çalışma ile 3 bin 500 metre uzunluğundaki dere yatağında yaklaşık 90 bin metreküp kazı yapılarak 6 bin metre sedde imalatı yapıldı. Dere yatağı rüsubat ağaç ve benzeri maddeden temizlenirken, yapılan seddeler ile taşkın riski azaltıldı.