Kayseri İncesu Kaymakamlığı tarafından organize edilen turnuvada Kaymakamlık Kupası sahibini buldu. Finalde rakibini penaltı atışları neticesinde mağlup eden Dündarspor anlamlı kupayı kazandı.

İncesu Kaymakamlığı tarafından organize edilen Kaymakamlık Futbol Turnuvası’nda Kaymakamlık Kupası sahibini buldu. Finalde rakibini penaltı atışları neticesinde mağlup eden Dündarspor kupayı kazandı. İncesu Yavuz Özkan Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz sona eren maçta penaltı atışları yapıldı. Gerçekleştirilen seri penaltı atışları sonrasında rakibi Şeyhşabanspor’a 5-3 üstünlük kuran Dündarspor, kupanın sahibi oldu.

Final maçı sonrasında kupa ve plaket töreni düzenlendi. Kaymakam Aydın Göçer’in de yer aldığı törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Dündarspor da, şampiyonluk kupasını kaldırdı ve şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.