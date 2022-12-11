Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda sevilen isimleri Başakşehirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta İncesaz müzik grubu sahne aldı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda sevilen isimleri Başakşehirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta İncesaz müzik grubu sahne aldı.

Kültür sanat sezonu çerçevesinde ilçe sakinlerini birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Başakşehir Belediyesi, İncesaz müzik grubunu Çınar Koleji Kongre Merkezi’nde konuk etti. Grup, unutulmaz ezgilerle adeta kulakların pasını sildi. Salonu dolduran müzikseverler, grubun seslendirdiği “Balat”, “Fikrimin İnce Gülü”, “Çok Aşığın Var Diyorlar” gibi dillerden düşmeyen şarkılarla keyifli bir akşam geçirdi. 25 yılı geride bırakan grup, bugüne kadar “Ekmek Teknesi”, “Sev Kardeşim”, “İkinci Bahar” ve “Çınaraltı” gibi dizilerin de müziklerini yaparak unutulmaz albümlere imza attı.