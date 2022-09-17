Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına sert tepki gösterdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına sert tepki gösterdi.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’e gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ‘CHP işgal altındadır’ açıklamasına cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük bir kurum olduğunu ifade eden Sarıgül, CHP’nin hiçbir zaman işgal altında olamayacağını belirtti.

“CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir”

Mustafa Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir kurumdur hiçbir zaman işgal altında olamaz. Demokratik bir yapısı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne işgal altında demek CHP’ye karşı büyük bir sevgisizliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli en büyük köklü partisine işgal altındadır demek doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.