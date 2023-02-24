Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan ekip bir ilk gün gittikleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan ekip bir ilk gün gittikleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından hemen bölgeye giderek yapıların durumu ve yıkımın boyutuna dair incelemelerde bulunarak bu amaçla bölgeye giden ilk ekip oldu. Öğretim üyelerinin yaptığı incelemeler Atılım Üniversitesi Kemal Zaim Konferans Salonu’nda yapılan seminerde rapor halinde sunuldu.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgeye giden ekibin içerisinde bulunan Prof. Dr. Tolga Akış, deprem bölgesine inceleme yapmak amacıyla ulaşan ilk ekiplerden biri olduklarını vurgulayarak, “İlk deprem olduktan sonra beni telefonla aradılar. Daha sonra okula geldik. Okulda hemen dört kişilik bir ekip kurduk. İki öğretim üyesi iki asistan olarak hemen deprem bölgesine doğru yola çıktık. Hatta araba kiralama sürecinde de ikinci büyük depremi yaşadık. Yolda çok zorlandık. Özellikle tipi ve kötü hava koşulları bizi oldukça zorladı. Birçok kaza vardı. Çok uzun bir sürede Adana’ya geldik, daha sonra Adana’daki oluşan yıkımları gördük. Adana’dan sonra Antakya’ya geçtik. Antakya’dan, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve son günde yani beşinci günümüzde de Osmaniye’ye gittik. Şunu da belirtmek isterim deprem bölgesine bu anlamda inceleme yapmak için ulaşan ilk ekiplerden birisiydik” ifadelerini kullandı.

“Bir çok konuda bilgi sahibiyiz ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz”

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak son 12 yıldır olan her depreme incelemelerde bulunmak üzere ekip olarak gittiklerini ve bu bağlamda bir değerlendirme raporu hazırlayıp sunumlarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol, “Biz esasında son zamanlarda yaklaşık 10-12 yıldır olan bütün depremlere, Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak gidip bir değerlendirme rapor hazırlığında bulunuyoruz. 2010’da Elazığ Kovancılar Depremi, 2011’de Van Depremleri en son 2020’deki Elazığ ve İzmir depremlerinin hepsine gittik ve ilk süreçte gidip onlar hakkında detaylı raporlarımız oluyor ve sunuşlarımızı yapıyoruz. Bu depremi de duyduktan sonra hemen bir ekip oluşturduk ve bu şekilde de deprem yerine vardık. Denilen bölgelerin hepsini gezdik. Sorunlar aynı ama yıllar geçince değişmiyor onu görüyoruz. Bir çok konuda bilgi sahibiyiz ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Bilgimiz var, yönetmeliklerimiz var, iyi mühendislerimiz var ama uygulamaya yansıtamıyoruz”

Her binanın farklı açıklardan yıkılabileceğini bazı binaların direkt olarak çöktüğünü bazılarınınsa devriliyor olmasının sebebini her binanın zayıf noktasından yıkılmasıdır diyen Mertol sözlerine şöyle devam etti:

“Binalar zayıf olduğu yere doğru düşüyor diyebilirsiniz. Yani bazıları sağa doğru zayıfsa sağa doğru düşüyor, sola doğru zayıfsa sola doğru düşüyor. Deprem aslında zayıflığı en iyi şekilde sunar diyebilirsiniz ama bizim zayıflığı oluşturmayacak bilgimiz var, yönetmeliklerimiz var, iyi mühendislerimiz var ama uygulamaya yansıtamıyoruz bunu bir sorun olarak görüyorum. Esasında ilk gittiğimizde bu kadar kötü beklemiyorduk, daha az kötü bekliyorduk. Gerçekten büyük bir felaketle karşılaştık. Özellikle Antakya, Adıyaman ve Kahramanmaraş. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Biz yapısal olarak değerlendirmek için gidiyoruz. O yüzden sorunları bulmaya sorunların bir sonraki depremde oluşmaması için neler yapmamız gerektiğini bulmaya gidiyoruz. Zor bir süreç herkes için zor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara da sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zor bir süreç ama ülke olarak güçlüyüz. Her şeyimiz var, iyi mühendislerimiz var, iyi yönetmeliklerimiz var. Uygulamayı da çözmemiz lazım”.

Atılım Üniversitesi Kemal Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirilen sunum hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. ‘6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’ konulu seminer öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.