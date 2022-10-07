Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bartın ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gerçek sorunlar yerine başörtüsü gibi çözülmüş sorunları gündeme getirmekle eleştirirken, “Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun, Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın destekçisidir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bartın ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gerçek sorunlar yerine başörtüsü gibi çözülmüş sorunları gündeme getirmekle eleştirirken, “Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun, Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın destekçisidir” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bartın’a geldi. İl Başkanı Mustafa Çelik, Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve çok sayıda partili tarafından karşılanan Genel Başkan İnce kent merkezinde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gerçek gündemler yerine başörtüsü gibi çözülmüş sorunları gündeme getirmekle eleştirdi.

Türkiye’nin tepeden tırnağa problemler içerisinde olduğunu ifade ederek, “Isınmaktan geçinmeye, küresel ölçekli bir savaşa, korkunç bir tehlike içerisindeyken ve 20 yıllık bir iktidar varken, dolar 19 liraya yaklaşıyor. Yıpranmış, yorgun ve beceremeyen bir iktidar var. Tam bunları konuşacağız, bir anda ana muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, ‘başörtüsü için diyor, kanun çıkaralım diyor’. Neymiş, seçime yakın Erdoğan bunu gündeme getirecekmiş, bak kaybedersem tekrar başörtüsünü çıkartılar size’ diyecekmiş. Onun elinden bu silahı almış. Peki sonra ne oldu? Erdoğan da meydan okudu. Hadi gel bunu yasa yetmez, anayasayla yapalım’ Ya sen bunu tahmin edemiyor musun? Bak arkasından ne getirecek; laikliği çıkaralım diyecek. Devrim kanunlarını çıkaralım diyecek. Bunları da kabul edersen türban takmak zorunlu olsun diyecek. Bu sefer bunu getirecek. Ortada böyle bir sorun yok, çözülmüş. Geçmişte sıkıntılar yaşanmış anladık ama bugün çözülmüş bu sorun. Toplum bunu kabul etmiş. Takan, takmayan birbirini kabul etmiş artık. Kimsenin zorladığı yok. Yani doları, mazotu, raftaki domatesi, süt içemeyen çocukları, kahvaltı yapmadan okula giden üniversite öğrencileri, yurt bulamayan öğrencileri konuşacağın yerde bir anda başörtüsü. Toplum ne yazık ki, gerçek sorunları unuttu” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a destek vermekle de eleştiren İnce, “Bir kısmınızın bana çok kızacağını biliyorum ama bunu söylemeye mecburum. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun destekçisidir, Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın destekçisidir. Kılıçdaroğlu, partide sıkıştığı zaman ya bir fezleke gönderirler, ya önüne mermi koyarlar, ya yumruk atarlar, bir şey olur. Hemen parti tabanı ayağa kalkar, ‘Genel başkanımıza dokundurtmayız’, sanki hapse atacaklar gibi. Kıs kıs gülerler öbür taraftan. Orada tutmak için uğraşır. Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ı orada tutmak için uğraşıyor. Adam bitmiş zaten, okeye dönüyor görmüyor musun? Bitmiş adam. Dolar 20 liraya, mazot 30 liraya yaklaşmış, millet geçinemiyor, yurt yok. Bunları konuşacağın yerde en iyi bildiği alana türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Yahu ekonomiyi, tencereyi, mutfağı konuşsana. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsun. Bak şimdi başımıza neler gelecek gör. Laiklik ilkesini çıkaralım’ diyecek, ne diyeceksin anayasa değişikliğinde. Bu danışıklı döğüşten bıktım ben. Bu bir danışıklı döğüştür, bu bir ittifaktır. Hamidiye-Dersim ittifakıdır bu. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle dalga geçmektir, onların altını oymaktır, laikliği yok etmektir bu. Hamidiye-Dersim ittifakını anladınız siz. İkisi de dedesinden yalan yanlış duydukları bilgilerle Atatürk’e, Cumhuriyet’e kafalarının arka tarafında bir kin var. Bize böyle bir ittifak gerekmez. Bize, Kamer Genç gibi Dersim değil, Tunceli diyen, Atatürk’e gidip Fatiha okuyan muhafazakarların ittifakı lazım.” ifadelerinde bulundu.

Kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde de bulunan İnce ile kendisine CHP’li olduğunu söyleyen vatandaş arasında da ilginç bir diyalog yaşadı.

İnce, kendisine CHP’li olduğunu söyleyen vatandaşa karşı, “Buradan kessen CHP akar diyorsun da buradan kessen Tayyip akar diyenlere niye kızıyorsun sonra. Ya, onlara kızma o zaman. Ben de diyorum ki 42 sene hizmet ettim. Benim CHP ile bir sorunum yok. CHP’lilerle sizlerle, siz benim dostumsunuz ama tepedekilerle sorunum var. Tepedekilerle sorunum var. Tabandakilerle bir sorunum yok.” Şeklinde yanıt verdi.