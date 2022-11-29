Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Üniversitelerin Uluslararasılaşmasıyla ilgili düzenlediği çalıştaya katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Üniversitelerin Uluslararasılaşmasıyla ilgili düzenlediği çalıştaya katıldı.

Ankara’da gerçekleşen ‘Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlüğü’ çalıştayında Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın desteklenmesi, küresel işbirliği alanları ve küresel rekabet ortamında stratejik öncelikler başlıklı oturumlar düzenlendi.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, UNESCO verilerinin önümüzdeki yıl güncellenmesi durumunda, Türkiye’nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden birisi olacağını bildirdi. Yükseköğretimin niteliğini git gide arttırdığına dikkat çeken Özvar, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye eğitim almaya gelen öğrenciler sayesinde Türkiye’nin en güncel verilere göre 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olduğunu dile getirdi.

Çalıştaya katılan Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin uluslararasılaşma misyonuna sahip bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, söz konusu çalıştayın Üniversitenin uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesine ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Çalıştayın sonunda Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, ilerleyen günlerde çalıştayın sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.