Kahramanmaraş’ta düzenlediği basın toplantısında 6’lı masaya değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek, Bu rüyaya kim inanır" dedi.

Kahramanmaraş’ta düzenlediği basın toplantısında 6’lı masaya değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek, Bu rüyaya kim inanır" dedi.

Kahramanmaraş’ta temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. İnce, 6’lı masayı ’Bu rüyaya kim inanır’ diyerek eleştirdi.

İnce konuşmasında, “6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek. Yüzde iki alacak bir parti cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50 artı 1 alacak, yüzde 50 artı 1 alan birisi bir karar alacakken dur bir dakika Temel Karamollaoğlu ne düşünüyor ona bir sorayım diyecek. Bu rüyaya kim inanır. Böyle bir saf cumhurbaşkanı olur mu, bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu? Dolayısıyla ne partili cumhurbaşkanı, ne de parti başkanlarından emir alan bir cumhurbaşkanı. Bu milletin evladı olacak. Yeterli birikimi olan, sağlığı yerinde olan, aklı başında olan, matematik bilen, toplumu kucaklayacak Edirne’den Ardahan’a gönül köprüleri kuran adaletli birini bulacağız. Bize masal anlatıyorlar” dedi.

Başörtüsünü çözülmüş bir sorun olarak değerlendiren İnce, “Bir anayasadır tartışması gündemde. Çözülmüş bir sorunu anayasa ile çözmek istiyorlar yeniden. Kılıçdaroğlu yeniden gündeme getirdi, Erdoğan’da gollük pası gole çevirdi. Şimdi uğraşıyorlar çalışıyorlar. Fakat o anayasa değişikliğinde bir şey yok” dedi.

Açıklamanın ardından İnce, partiye katılan bir kişiye rozet taktı.