Aydın’ın Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi’nde bulunan ve Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı İnatçı filmine de ev sahipliği yapan tarihi taş köprü, tekrar biriken çöpler ile yıkılma tehdidi yaşarken, nehirde tarımsal sulama sezonu ile birlikte su seviyesi de yürünecek seviyeye düştü. Konuyla ilgili harekete geçen DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprünün kuzey bölgesinde biriken atık maddeleri temizlemeye başladı.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, doğduğu bölgeden denize döküldüğü yere kadar üzerinde yapılan birçok köprüye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer’i birbirine bağlayan ve bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği tarihi taş köprü olarak göze çarpıyor. 1988 yılında Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı İnatçı filminin birçok sahnesine de ev sahipliği yapan tarihi taş köprü, etrafında biriken çöpler sebebiyle yıkılma tehdidi yaşarken, bölgedeki su seviyesinin düşmesi ile birlikte tarihi köprü de temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarihi köprünün yok olmaması adına gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kepçeler köprünün kuzey bölgesinde biriken atık maddeleri temizlemeye başladı.

Yaptığı açıklama ile DSİ ekiplerine teşekkür eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, aynı sorunun sürekli yaşanmaması ve tarihi köprünün korunması adına yüzer bariyer yapılmasını talep etti.

Temizlemenin mutlak çözüm olmadığını ve yukarı havzadan gelecek atıklarla tekrar tıkanma tehlikesi olduğunu belirten Sürücü, “Sarıkemer’i ikiye bölen Büyük Menderes Nehri’nin üzerindeki tarihi taş köprüde temizlik çalışmaları başlatıldı. İnsan kaynaklı olarak doğaya atılan çöpler, hayvan ölüleri, ağaç kütükleri ve çalı, çırpı gibi maddeler, Sarıkemer’de bulunan tarihi taş köprünün kemerlerini tıkayıp, kuzey bölgesinde atık maddelerden oluşan geniş adacıklar oluşturmaktaydı. Özellikle ağaç kütükleri suyun debisiyle birlikte taş köprüye baskı uyguladığından, yıkılma tehlikesi oluşturmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde DSİ görevlileriyle görüştüğümüzde, temizlik yapılmasına yönelik bir çalışma başlatılacağı bildirilmişti. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kepçeler, köprünün kuzey bölgesinde biriken atık maddeleri bugün temizlemeye başladılar. Bugün için bu sorun çözülmüş olsa da ileride yukarı havzadan gelen atıklar yine aynı sorunu devam ettirecektir. Hem tarihi taş köprüyü korumak hem de çöplerin denize ve Bafa Gölü’ne gitmesini önlemek için, suyun akış yönünün geldiği köprünün kuzey bölgesine, Söke regülatöründe kıyıda atıl vaziyette duran yüzer bariyer sisteminin mutlaka takılması gerekir. Yüzer bariyerde toplanan çöpler ve atıkların kıyıya çekilerek, kamyonlara doldurulması daha da kolaylaşacaktır. Büyük Menderes Nehri’ne çöplerin atılmaması için vatandaşların daha duyarlı olması, atanlar görüldüğünde mutlaka ilgili kurumlara bilgi verilmesi, kuramların da gerekli yaptırımları uygulaması gerekir. Aşırı derecede su kirliliği olan Büyük Menderes Nehri’nin, katı atık maddeler ve hayvan ölüleriyle de kirletilmemesi için ilgili kurumlar ve kirleten vatandaşlar duyarlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.