Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza İnegöl’ün Çayyaka Mahallesindeki Boğazova mevkiinde meydana geldi. Boğazova’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Ali Demir(67) yönetimindeki 11 TD 033 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlanıp ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkan sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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