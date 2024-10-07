Niğde İl Sağlık Müdürü Bahadır İnan; "Emzirme uygulamaları azaldı, emzirme süresi kısaldı" dedi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde 1-7 Ekim Emzirme Haftasında nedeniyle yapılan çeşitli etkinliklerle anne sütünün önemi anlatılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hafta boyunca düzenlenen çeşitli programlarla anne sütünün çocuğun gelişimine sağladığı katkının anlatıldığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, hedeflerinin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında anneleri bilinçlendirmek olduğunu söyledi. İnan; "Anne sütü, bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü bebek ve küçük çocuk açısından en iyi besin olduğundan, emzirme bir insan hakkı olarak kabul görmüştür. Her bebek için en iyi besin, kendi annesinin sütüdür. Çünkü anne sütü yalnız bebeği en iyi şekilde beslemekle kalmaz, anne ile bebek arasında yaşam boyu süren ruhsal bir bağlantı kurulmasını sağlar. Kısaca anne sütü bebeğin hem vücudunu, hem de ruhunu besler" dedi.

“Emzirme uygulamaları azaldı, emzirme süresi kısaldı”

Anne sütünün bir çok faydası olduğunun çok eski çağlardan bu yana bilindiğine değinen İnan; "Anne sütünün faydası biliniyor ancak tüm bunlara rağmen çeşitli toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı dünyanın bir çok kesiminde emzirme uygulamaları azalmış, emzirme süresi kısalmıştır. Yeni teknolojilerin hizmete girmesi ve yeni yaşam biçimlerinin benimsenmesiyle, bu geleneksel uygulamaya verilen önem, bir çok toplumda belirgin bir şekilde azalmıştır. Başarılı bir emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi için, annelerin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında sadece aileleri ve toplum tarafından değil, bütün sağlık sistemi tarafından etkin olarak desteklenmesi gerekmektedir. ” ifadelerini kullandı.