Sinop Büyükler Futbol Ligi takımlarından Gerze Gücü Spor’un Kulüp Başkanı Fatih Ergün, imzalı A Milli Takım formasını gelirini depremzedelere bağışlamak üzere açık arttırma usulüyle satışa çıkaracağını açıkladı.

Sinop Büyükler Futbol Ligi takımlarından Gerze Gücü Spor’un Kulüp Başkanı Fatih Ergün, imzalı A Milli Takım formasını gelirini depremzedelere bağışlamak üzere açık arttırma usulüyle satışa çıkaracağını açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Ergün, kendisine hediye edilen Teknik Direktör Şenol Güneş ve A Milli Takım futbolcularının imzasının bulunduğu ay-yıldızlı formayı depremzedeler için açık arttırmayla satışa sunacağını söyledi.

Fatih Ergün açıklamasında, “Antrenör kursunda Osman Üstünel hocam, Teknik Direktör Şenol Güneş’ten 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda giydikleri formayı aldı. Formada Şenol Güneş, Merih Demiral, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Abdulkadir Ömür, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, İrfan Kahveci, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır’ın imzaları var. Bu forma benim için çok değerliydi ama formamızı depremzedeler için kullanılmak üzere iyi bir fiyata satmak istiyoruz. Bütün iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Formamızın gelirini afet bölgemize bağışlayacağız. Ben de deprem bölgesine gittim ve 3 gün orada kaldım. İnanın televizyondan gördüğünüz gibi değil, inanın oradaki acı, sızı, üşüme her şey var orada. Ama devletimizden Allah razı olsun, orada her şeyi sağladı. Formamız inşallah değerini bulur. İnşallah bir katkımız olur" dedi.