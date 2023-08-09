Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında imza altına alınan iş birliği protokolü, futbol branşı özelinde sporcu altyapısının gelişimine büyük katkı sunacak.

Türk futbolunun geleceği için oldukça önemli bir nokta olan altyapı faaliyetlerini geliştirmek, genç yetenekleri keşfetmek, eğitmek ve desteklemek adına Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında imza altına alınan protokol, yeşil sahada yeni bir dönemi başlatacak.

Kırmızı-Siyahlı ve Yeşil-Beyazlı kulüplerin teknik ve idari kadrolarının uzun süredir üzerinde çalıştığı protokol metninde yer alan faaliyetlerin startı, Beykent Stadyumu’nda; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Futbol Kulübü (GFK) Başkanı Memik Yılmaz, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, GFK Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda teknik adam ve sporcunun katıldığı törende verildi. Protokol imza töreninin ardından yapılan dostluk maçının başlama vuruşunu ise Başkan Fadıloğlu ve Başkan Yılmaz yaptı.

“Milletin imkanları şehrimizin takımına hizmet edecek”

Protokol imza töreninde tribünlere seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletin imkanlarının şehrin takımına hizmet ettiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Türk futbolunun ilerlemesi ve rekabet gücünün artması için kritik bir rol oynayan altyapı çalışmalarına ve spor akademisi faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bir yandan müsabık takımlarımız yeşil sahada faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da yetenek taramaları ve temel eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu işin mutfağında yer almak bizim daimi önceliğimiz oldu. Gaziantep Futbol Kulübü’nün ihtiyaçları noktasında da lojistik desteğimiz her zaman emirlerinde olacak. Milletin imkânları, şehrimizin takımına hizmet edecek. Protokol çerçevesinde yetenek taramalarını yoğunlaştıracak, müsabık sporcu havuzuna dahil ettiğimiz gençlerimizi alanında uzman antrenörlerimizle buluşturarak nitelikli bir eğitim almalarını sağlayacağız. Protokolün, Gaziantep ve Türk futboluna hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

“Belediyemiz, spora büyük destek veriyor”

Yeşil sahada yerini alan gençlerle yakından ilgilenen GFK Başkanı Memik Yılmaz, protokol imza töreni esnasında yaptığı konuşmada Şehitkamil Belediyesinin, spora büyük destek verdiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, “Toplumun her kesiminden çocukların ve gençlerin sporla tanışması adına Şehitkamil Belediyemiz çok değerli çalışmalara imza atıyor. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na bu zamana kadar spora vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. Alt yapılarımıza daha fazla önem vermeliyiz. Çok yetenekli ve başarılı sporcularımız var. İlerleyen yıllarda inşallah onları üst liglerde mücadele ederlerken izleme ve alkışlama fırsatı buluruz. Protokolün çocuklarımıza, gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.