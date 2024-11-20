Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yazar Ersin Bilge’nin eşekle geldiği imza günü renkli görüntülere sahne oldu.

Altaylı Mahallesi’ndeki Altaylı İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen yazar Ersin Bilge, öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye etti. Yazar Bilge’nin imza gününe eşekle gelmesi, etkinliğe katılan öğrenci ve katılanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Çocukluk yıllarına atıfta bulunan Bilge, "Yoksul geçen okul yıllarımda hep bir defter, kalem, silgi yardımı bekledim. Eşekle birilerinin gelip bana kalem, silgi ve defter vermesini hayal ederdim. Bugün yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirdim ve ‘eşekle gelen Dostoyevski’ olarak kırsal mahalle okullarına eşekle gidip öğrencilerle buluşuyorum" dedi.

Etkinlikte yazar Ersin, tarihi Cudi Paşa Hanı’nda öğrencilerle bir söyleşi de gerçekleştirdi. Yazar daha sonra "Eşekle Gelen Dostoyevski" ve "Yol Öyküleri" adlı kitaplarını imzalayarak öğrencilere hediye etti. Etkinlik öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken, yazar Bilge kırsal bölgedeki öğrencilere yönelik bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.