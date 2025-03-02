Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 19. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Yeşilyurtspor’u 12-0 mağlup etti.
İmren Alaçatıspor, maçın ilk golünü, Nuri Elin Tepekule’nin ayağından, 3. dakikada buldu. 12. dakikada Erdi Önal, 18. dakikada Ali Selçik, 44. dakikada Malik Sercan Gök ve 45+1’de de Mehmet Berke Sarlıca’nın attığı gollerle İmren Alaçatıspor, maçın ilk yarısını 5-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında da rakip kaleye baskısını arttıran İmren Alaçatıspor, 49. dakikada Yılmaz Aslandağ, 56. dakikada Erdi Önal, 59. dakikada Mehmet Berke Sarlıca, 65, 72, 80 ce 83. dakikalarda Yılmaz Aslandağ’ın attığı gollerle İmren Alaçatıspor maçı 12-0 kazandı.
Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, elde ettiği galibiyetle 36 puanla 4. sırada yer aldı.
İmren Alaçatıspor, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Gümüldürspor’u ağırlayacak.