İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup 17. hafta maçında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Ayrancılar Gençlik takımını 5-1 yenerek play-off umutlarını sürdürdü.

Aldığı bu galibiyetle 32 puana ulaşan İmren Alaçatıspor 4. sırada yer alırken, Ayrancılar Gençlik ise 27 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Erdi Önal’ın golü ile 1-0 öne geçen İmren Alaçatıspor, 26. dakikada Kuzey Koç’un golüne engel olamadı ve maçta 1-1’lik eşitlik sağlandı. İlk yarının sonlarına doğru 42’de İmren Alaçatıspor penaltı kazandı. Atışı Erdi Önal golle sonuçlandırdı ve İmren Alaçatı devreyi 2-1 önde tamamladı.

Maçın 64. dakikasında maçında yıldızı olan Erdi Önal, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak hat-trick yaptı. Bu dakikadan sonra sahanın bir başka yıldızı olan Yılmaz Aslandağ, 68 ve 74.dakikalarda kaydettiği gollerle takımı İmren Alaçatıspor’u 5-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Alaçatıspor, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Alaçatıspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Gaziemir GSK’yı konuk edecek.