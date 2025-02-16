İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 18. haftasında İmren Alaçatıspor, sahasında grup lideri Gaziemirspor ile 1-1 berabere kaldı.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 18. haftasında İmren Alaçatıspor, lig lideri Gaziemirspor’u konuk etti. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında da play-off maçlarına kalma mücadelesini sürdüren İmren Alaçatıspor, Gaziemirspor maçında puan kazanmaya çalıştı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarının 51. dakikasında Gaziemirspor oyuncusu Kadir Otçeken attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İmren Alaçatıspor, yediği golün ardından 74. dakikada Soner Sarıçiçek’in attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
İmren Alaçatıspor, aldığı 1 puanla, lig sıralamasında 33 puanla 4. sırada yer aldı.
İmren Alaçatıspor, ligin 19. haftasında 2 Mart Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Yeşilyurtspor ile karşılaşacak.