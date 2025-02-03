Geçen yıl, özel bir firma tarafından yenileme çalışması gerçekleştirilen D-100 karayolunun İmranlı-Erzincan bölümündeki tamamlanmış olan kısımları yeniden tahrip oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) zarar gören yolda yeniden yama çalışması başlattı.

Sağlıklı çalışma yapılmadığı için adeta köstebek yuvasına dönen ve kazalara davetiye çıkaran İmranlı-Erzincan yolunda KGM bir kez daha çalışma başlattı. Geçen yıl yenileme çalışması gerçekleştirilen D-100 karayolunun İmranlı Erzincan bölümünün tamamlanmış olan kısımları, sağlıksız çalışma yapıldığı için üzerinden bir yıl geçmeden bir kez daha tahrip oldu. Köstebek yuvasına dönen ve trafik kazalarına davetiye çıkaran yolda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeniden yama çalışması başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yapılan çalışmaları TBMM gündemine getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Yazık bu milletin parasına. Bir yıl geçmeden yolun bu hali, milletin parasının nasıl çarçur edildiğini gösteriyor" dedi.