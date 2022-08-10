Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hekimlerinden DT. Süleyman Yerleşmiş, kanama olmadan ve dikiş atılmadan implant yapılabildiğini belirterek, "Yeni teknolojiler hayalleri gerçek yapıyor. Artık eksik dişi olanlar daha kolay ve çok daha kısa sürelerde yeni dişlerine kavuşabiliyor" dedi.

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hekimlerinden DT. Süleyman Yerleşmiş, kanama olmadan ve dikiş atılmadan implant yapılabildiğini belirterek, "Yeni teknolojiler hayalleri gerçek yapıyor. Artık eksik dişi olanlar daha kolay ve çok daha kısa sürelerde yeni dişlerine kavuşabiliyor" dedi.

Yerleşmiş, eksik dişi olduğu için adeta kabus yaşayan herkesi teknolojinin sunduğu dikişsiz implant çözümünden yararlanmaya davet ederek, "Eksik dişi olan kişilerin günlük yaşam konforu bozulduğu gibi, gelecek için de büyük problemlere zemin hazırlanmış oluyor. Boş kalan kısım kemik erimesine neden oluyor. İleride çözüm seçeneği güçleşiyor. Eksik dişleri zamanında yaptırmayarak, daha ağrılı ve daha uzun sürecek bir süreç yaşamaktansa, çözüm kolayken dişlerinizi yaptırın" diye konuştu.

Tek diş eksiği olanlar için uygulanan dikişsiz implant uygulamasının 3 boyutlu rehber plak (guide) teknolojisi sayesinde kısa sürede (en fazla 1 saat içinde) tamamlanabildiğini belirten Yerleşmiş, uygulamanın faydalarını şöyle sıraladı: "İşlem sırasında kanama olmadığı için kan sulandırıcı kullanan kalp hastaları ya da yeni operasyon geçirmiş riskli hastalarda daha güvenle uygulanabiliyor. İleri teknoloji sayesinde diş eti kesilmeden, prova için git gel olmadan kısa sürede uygulanabiliyor. Dikiş atılması gerekmiyor. İşlem sonrası ağrı olmuyor ve iyileşme çabuk oluyor. İmplant üzerine protez aynı gün yapılabiliyor. En önemlisi de diş çekiminin yapıldığı seansta yapılabiliyor."

Klasik protezler tarih oluyor

DT. Süleyman Yerleşmiş, implant uygulamalarında diş hekimlerini kısıtlayan faktörlerin günümüzde büyük oranda aşıldığını belirterek, uzun süreli diş eksikliği ya da travmaya bağlı çene kemiğindeki erime problemlerinin de artık daha kolay çözülebildiğini kaydetti. Yerleşmiş, "Özel geliştirilen implant ve protez sistemleri sayesinde, açılı ve uzun şekilde yerleştirilen implantlar kullanarak kemik yapısıyla çok fazla oynamaya gerek duymadan da hastamıza birçok tedavi seçeneği sunabilmekteyiz. Bu sistemler, operasyon alanını ve süresini kısaltarak, tedavi konforunu arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çene kemiğinin 3 boyutlu görüntüsüyle protezler dizayn ediliyor

Gelişen tıbbi görüntüleme sistemlerinin, implant tedavilerinde de tatmin edici yeniliklere yardımcı olduğunu söyleyen Yerleşmiş, "Hastamızdan alınan tomografik görüntülerle tüm anatomik dokuların konumunu, kemiğin 3 boyutlu görüntüsünü elde edebilmekteyiz. Özel geliştirilen bilgisayar programları ile tomografik görüntüler üzerinde yapılacak olan implantların yeri, sayısı ve üstüne yapılacak olan protezler dizayn edilebilmektedir. Bu dizayna uygun olarak ağza birebir uyumlu olarak hazırlanan rehber kalıplar ile tüm risk faktörleri ortadan kaldırılarak implantlar çok basit bir cerrahi prosedür ile ağza yerleştirilmekte, operasyondan hemen sonra önceden hazırlanan protezler hastaya uygulanmaktadır" dedi.

"Hiç dişi kalmayana gerekli implant sayısı azaldı"

Yerleşmiş, implant teknolojilerinde gelinen son noktada ağzında hiç dişi kalmayanlar için gerekli implant sayısının da azaltıldığını belirterek, şu bilgileri verdi; "Tüm diş eksikliğinin giderilmesi için ideal implant sayısı için üst çenede ortalama 8, alt çenede ise 6 implant uygulanmasını önermekteydik. Hastaların çene kemiklerinin yetersiz olduğu veya anatomik engellerin olduğu durumlarda maliyeti de düşürmek amaçlı bugün üst çenede 6, alt çenede ise 4 implant uygulayarak sabit protez uygulayabilmekteyiz. Bu implatların özelliği daha uzun ve açılı olması. Bu durum hem operasyon alanını ve süresini azaltmış hem de tedavinin hastaya getirdiği mali yükü önemli ölçüde rahatlatmıştır."

"Çene kemiği eriyen hastalarda bekleme süresi kısaldı"

Günümüzde implant yüzeylerine fiziksel ve kimyasal olarak uygulanan özel işlemlerle, implantın kemikle bütünleşmesinin hızlandırılması sağlanarak, bekleme süresinin minimize edildiğini ifade eden Yerleşmiş, hastadan alınan bir tüp kan ile hazırlanan Konsantre Büyüme Faktörü (CGF) ile operasyon bölgesinde kemik oluşumunun ve yara iyileşmesinin hızlandırıldığını söyledi. Yerleşmiş, bu uygulamalar ile çene kemiğinin elverişsiz bölgelerinde de implant uygulayabildiklerini belirterek, "İmplant teknolojilerinde bugün geldiğimiz noktada, sabah dişsiz bir ağızla kliniğimize gelen bir hasta akşam saatlerinde implantları ve protezleri ağzına takılmış olarak, yani yeni dişleriyle kliniğimizden gülümseyerek çıkabilmektedir. Bu yenilikle birlikte implantın kemikle bütünleşmesi için gereken bekleme süresi sıfırlanmış, tekrarlayan tedavi seansları da en aza indirgenmiştir" diye konuştu.