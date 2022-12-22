Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleri ve hastanede görev yapan doktorlar düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu üyeleri ve hastanede görev yapan doktorlar düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

Hastane yönetimi tarafından organize edilen yemeğe Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, yönetim kurulu başkan yardımcıları Op. Dr. Ekrem Sağlam ve Mehmet Çelebi, yönetim kurulu üyesi Uzm. Dr. Tahsin Yayla, Başhekim Dr. Cemil Bayarslan ve hastanede görev yapan doktorlar katıldı.

Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, yemek sonrası yaptığı konuşmada “Özel İmperial Hastanesi olarak başarıyla ve gururla 15 yılı geride bırakırken; yeni yatırımlarla gelişmeyi sürdürüyoruz. Her geçen gün kadromuzu güçlendirerek, halkımıza kaliteli sağlık hizmeti vermenin gayreti içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tüm hastane çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Bugün burada bir arada olduğumuz için de ayrıca mutlu oldum siz değerli hekimlerimize teşekkür ediyorum. 2022 yılını geride bırakmaya hazırlanırken bu vesile ile yeni yılın, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum” dedi.