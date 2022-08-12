İmkander Derneği İdlib’de yaşayan çocuklara dondurma dağıtarak çocuklarının yüzünü güldürdü.

İmkander Derneği İdlib’de yaşayan çocuklara dondurma dağıtarak çocuklarının yüzünü güldürdü.

Yurt içi ve yurt dışındaki yardıma muhtaç insanlara şefkat elini uzatan İmkander, Suriye’nin İdlib kentinde kamplarda kalan ailelerin çocuklarına dondurma dağıttı. Kamplarda zor şartlarda kalan aileler aşırı sıcaklar yüzünden zor günler yaşarken İmkander çocuklara dondurma dağıtarak onların bir nebze içini soğuttu.

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, hayırsever vatandaşlara seslenerek, zor şartlarda yaşayan ailelere yardım elini uzatmalarını istedi. Gökdere, “Kamplarında yaklaşık 4 bin çocuğa dondurma dağıtımında bulunduk. Türkiye’deki Müslüman kardeşlerimizden duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bunlar ümmetin yetimleri, biz sahip çıkmasak başkaları sahip çıkar. Bir dondurma ile bir çocuğu mutlu etmek kadar güzel bir şey olabilir mi. Gaziantep İmkander olarak bu yavrulara sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.