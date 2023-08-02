Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları Düzce’de devam ediyor. Kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü kışlık yufkasını yapıyor. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’te kadınları ziyaret etti kolaylık diledi.

Düzce’de kadınlar yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. Bir araya gelen kadınlar kış için hazırlıklara başladılar. Bahçe içerisinde oluşturulan alanda bir yandan yufkalar açılırken bir yandan da ocak üzerinde kurutuluyor.

Hazırlık yapan kadınları ziyaret eden Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kolaylıklar dileyerek “Kışa yufkalar hazırlanıyor. Allah bereketli eylesin” dedi.

Kadınlarda; kuruyan yufkaları, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tükettiklerini el yapımı yufkalarla pişirilen böreklerin kış sofralarına ayrı lezzet kattığını söylediler.