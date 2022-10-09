Burhaniye ilçesinde, kış ayları yaklaşırken, pek çok vatandaş da kışlık yiyecek hazırlığına başladı. Ören Mahallesinde bir araya gelen bir gurup kadın makarna kesmeye başlarken, erkeklerde kadınlara yardımcı oluyorlar.

Burhaniye ilçesinde, kış ayları yaklaşırken, pek çok vatandaş da kışlık yiyecek hazırlığına başladı. Ören Mahallesinde bir araya gelen bir gurup kadın makarna kesmeye başlarken, erkeklerde kadınlara yardımcı oluyorlar.

Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesinde, Hüseyin-Fatma Bilecen çiftinin evinde bir araya gelen kadınlar kışlık makarna hazırlarken, erkeklerde onlara yardımcı oldu. Açılan hamurlar sacda pişirilip ince ince doğranıyor. Daha sonra kurutulan makarnalar kışın sofralara gelecek. Kadınlara yardımcı olduklarını anlatan Hüseyin Bilecen, “Bayanların evde erişte yapmalarına yardım ediyoruz. Ben pişirici olarak yardım ediyorum. Diğerleri kesiyor, açıyor. İşte, hayat böylece devam ediyor. Kışında Allah nasip ederse bunları yiyeceğiz” dedi. Fatma Bilecen de, “Gençliğimde hiç yapmadığım şeyi ben Ören’e geldiğimde burada öğrendim. Komşularımız da hepsi bana yardımcı oluyor. Torunlarıma yapıyorum. Sonra yiyeceğiz afiyetle. Allah razı olsun komşularımızdan. Torunlarımı çok seviyorlar. Biz bunları imece usulü ile yapıyoruz. Erkeklerde bize yardımcı oluyor” dedi. Uğur Ateş ise, “Bizde İzmir’den geldik. Mahallede imece ile erişte yapıyorlarmış. Bizde destek oluyoruz. Bir yandan kesiyoruz, pişiriyoruz. Kışında İnşallah, nasipse yiyeceğiz” diye konuştu