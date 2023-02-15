Kahramanmaraş’ta 222 saat sonra kurtarılan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’na ilk müdahaleyi Nevşehir UMKE ekibi yaptı.

Kahramanmaraş’ta 222 saat sonra kurtarılan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’na ilk müdahaleyi Nevşehir UMKE ekibi yaptı.

Türkiye’yi yasa boğan büyük depremlerin 10. gününde Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’na ulaşıldı. Enkaz altında ilk müdahaleyi Nevşehir UMKE ekibinde görevli hemşire tarafından yapıldı. Damar yolu açılıp serum takılan İmamoğlu enkazdan çıkarıldı.

Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.