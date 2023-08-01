Erbaa Belediyesi projeleri ilerledikçe Erbaa’nın yeni cazibe merkezi İmbat parkı ve çevresi güzelleşmeye devam ediyor.

Erbaa ilçesi Osmangazi, Ziya Gökalp, Yıldırım Beyazıt, Gündoğdu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinin ortak yaşam alanına dönüştürmek için İmbat parkında çalışmalar devam ediyor. Sürdürülen İmbat Park Projesi çevresinde Erbaa Belediyesi Türkiyem Caddesi üzerinde parke yol çalışmalarına devam ediyor. Bisiklet yolları, kamelyaları, ışıklandırmaları, spor aletleri, kent mobilyaları, yeşil alanları ve çevre düzenlemeleriyle Erbaa ilçesine renk katacak imbat Park bittiğinde Erbaalı vatandaşların hizmetine sunulacak.