Muğla’nın Bodrum ilçesinde imara aykırı yapılaşma ile mücadele için başlatılan “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği” aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde, 2019 Nisan ayından bu yana 738 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde imara aykırı yapılaşma ile mücadele için başlatılan “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği” aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde, 2019 Nisan ayından bu yana 738 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bodrum’un betonlaşmaya yenik düşmemesi, kıyılarının korunması, mimari kültürünün yok edilmesinin önüne geçilmesi ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği çerçevesinde vatandaş, belediye iş birliğinde çalışmalar sürüyor. Tespiti yapılan ve gerekli yasal süreci tamamlanarak yıkım kararları onaylanan yapıların önemli bir oranı mal sahipleri tarafından yıkılıyor.

“İmar Affı” beklentisiyle son dönemde kontrolsüzce artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için Belediye ekipleri gece gündüz mesai harcıyor. Kaçak yapılaşma ile mücadele konusundaki kararlılığın devam edeceğine dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Amacımız, Bodrum’un geleceğini kurtarmak için hukuka aykırı uygulamaların önüne geçmektir. Bodrum’da, kaçak yapılaşma, hafriyat dökümleri ve diğer konularda tüm ekiplerimizle yasaların bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek çünkü doğamızı tahrip etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

2019 yılında başlatılan “Kaçak Yapılaşma Müdürlüğü ile Mücadele Seferberliği” çerçevesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan 738 yapıyı yıktı. 3 bin 269 yapıda mühürleme işlemi uyguladı. 2022 yıl içerisinde ise yasal süreçleri tamamlanan 220 yapıyı yıkan ekipler, bin 794 yapıda mühürleme işlemi uyguladı. Ekiplerde son olarak programa alınan ve yıkım uygulanması gereken 470 dosya bulunuyor. Yeni yılda da çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler son olarak, Gündoğan ve Mazı da kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirirken Akyarlar Mahallesi’nde de kaçak iskeleyi sökerek kıyıdan kaldırdı.