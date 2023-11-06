Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından imara aykırı yapılan binalar ve kaçak bölümleri ile ilgili yıkımlar başladı.

Menteş ilçesinde özellikle Kıran, Sarnıç, Kuyucak, Akbük mevkii gibi bölgelerde yoğunlaşan imara aykırı binaların yıkımı bugün Kıran mahallesinde başladı. Kıran mahallesinde başlayan imara aykırı yapıların yıkımı ile ilgili Menteşe belediye tarafından yapılan açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müfettişlerince tespiti yapılan yapı yasağı bulunan sit alanlardaki yapılan ve aynı bakanlıklar müfettişlerince imar barışı süresince usulüne uygun olmayan yapı kayıt belgesi almış olan yapıların yine bakanlık kontrolünde yıkımları yapılmaktadır. Yıkımı yapılacak olan yapılar idari ve hukuki yargı süreçleri tamamlanarak yıkım kararı kesinleşen yapılardır. Yasada yıkım işlemleri ilçe belediyeleri tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetiminde yapılması esas olduğu için yıkımda kullanılan araç, gereç ve iş gücü ilçe belediyelerince karşılanmaktadır” denildi.

Kıran Mahallesinde 21 adet imara aykırı bina ve eklenti bulunduğu öğrenildi.