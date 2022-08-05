Yunus Emre Mahallesi’nde yeni imara açılan sokaklarda kaldırım yapımı çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre Mahallesi’nde yeni imara açılan sokaklarda kaldırım yapımı çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre Mahallesi, sürdürülen çalışmalar ile büyük bir değişim göstererek güzelleşmeye devam ediyor. Planlı yapılaşmanın ve modern gelişimin en güzel örneği olan bölgede çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediyesi, imar planına göre belirlenen yerlerde imara açılan yeni sokaklarda kaldırım yapımı çalışmaları başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni imara açılan Yunus Emre Mahallesi 309, 569, 597 ve 1400/1 sokaklarda başlattıkları kaldırım yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Yunus Emre Mahallesi, Erzincan’ımızın yeni gelişen bölgesi. Bölgenin gelişimine katkı sağlamak için yeni imar yolları, ticari alanlar ve parklar gibi hem bölgeye hem de Erzincan’a katkı sağlayacak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hızla gelişen bu bölgemizde yeni imara açtığımız sokaklarda kaldırım çalışmaları başlattık. Kaldırım çalışmaları ile birlikte asfalt serim işlemlerimizde devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile modern bir Yunus Emre Mahallesi ortaya çıkarıyoruz.” dedi.