İmar Barışı Mağdurları Platformu üyeleri, 2018 yılında yapılan imar barışı sonrası aldıkları yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirerek, "Yıkım değil, barış istiyoruz" çağrısı yaptı.

İmar Barışı Mağdurları Platformu üyeleri, 2018 yılında yapılan imar barışı sonrası aldıkları yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirerek, "Yıkım değil, barış istiyoruz" çağrısı yaptı.

İmar Barışı Mağdurları Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Yetkililerin açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de 25 milyonun üzerinde ruhsatsız yapı bulunuyor. Bu ruhsatsız yapıların kayıt altına alınabilmesi için 2018 yılında imar barışı yasası çıkarıldı. Bu yasa ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan ve yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapıların belli bir ücret karşılığı kayıt altına alınarak yapı kayıt belgesi verilmesi ve gerekli alt yapı hizmetlerinden faydalanması hedeflendi. Bu yasadan yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş, ilgili bakanlıkça e-devlet üzerinden oluşturulan sistem üzerinden resmi başvurusunu yaptı, başvurusu bakanlıkça onaylandı, bildirilen ödemeyi yaparak “Yapı Kayıt Belgesi” aldı. Reklam filmleri, broşürler gibi yöntemlerle vatandaşlar başvuru yapmaya teşvik edildi, buna rağmen başvuru sayısı 8 milyon civarında kaldı. Ancak başvurular, beklenilen sayının çok altında kalması nedeniyle 2 defa başvuru tarihi uzatıldı. Son başvuru ve ödeme tarihlerinin iki defa uzatılması ise yanlış anlaşıldı, süre uzatılınca 31 Aralık 2017 milat tarihinin de ötelendiği sanıldı” ifadeleri kullanıldı.

“Yapı kayıt belgeleri iptal edilmeye başlandı”

Yasanın vatandaşlara yeterli bir şekilde anlatılmadığını belirten İmar Barışı Mağdurları Platformu, “Yetkililer tarafından bu süreçte 3 ila 4 milyon civarında yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi beklendiğini ifade ediliyor. Bu kadar fazla iptalin yaşanması yasanın uygulanmasında sıkıntılar olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli nedeni, başvuruların kontrol edilmeden ve vatandaşlar yasa hakkında yeterince bilgilendirilmeden, beyan esas alınarak e-devlet üzerinden yapılmasıdır. Başvuru sırasında vatandaşa teknik birimler tarafından konunun teknik, hukuksal ve cezai boyutu anlatılmadı, vatandaş uyarılmamış ve yeterince bilgilendirmedi. Yasayı teknik personel, hukukçular bile anlamakta zorlanırken başvuru yapan vatandaşın kanunun tüm detaylarını bildiği kabul edildi. Yıllar sonra uydu görüntüleri esas alınarak yapı kayıt belgeleri kontrol edildi ve iptaller başladı” dedi.

“Yıkım değil, barış istiyoruz”

Yetkililerden yıkım değil alternatif bir çözüm beklediklerini söyleyen İmar Barışı Mağdurları Platformu üyeleri, “Türkiye’nin farklı illerinden imar barışı nedeniyle mağduriyet yaşayan çok sayıda insan sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ‘İmar Barışı Mağdurları Platformu’nu kurdu. Hedefimiz imar barışı yasası nedeniyle zor durumda olan ailelerin sorunlarını ve yaşadıkları sıkıntıları gündeme taşımak, yetkililere sesimizi duyurmak ve evlerimiz için verilen telafisi olmayan yıkım kararlarını durdurmak. Devletimizden beklentimiz yıkım değil yaşanan bu mağduriyetin giderilebilmesi için alternatif bir yol ve çözüm bulunmasıdır. Aksi halde milyonlarca vatandaş maddi ve manevi olarak büyük sıkıntılar yaşayacak hatta devletine küsmesine bile neden olacaktır” şeklinde konuştu.