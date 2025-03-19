İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi alınırken İmamoğlu, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği "kent uzlaşısı" faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, konutundaki arama ile ilgili görüntü paylaştı.

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

Evinden paylaşım yapan Başkan imamoğlu, "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gaspetmeye çalışan benim sevgili polislerimi bu ülkenin emniyet güçlerini, bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Ama yılmayacağımı bilmenizi isiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi millete emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla, mücadeleye devam edeceğim" diye konuştu.