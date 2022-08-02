İstanbul'da kamuoyunda durdurulduğu iddiaları gündeme gelen Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı ile Kirazlı-Halkalı hattıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müteahhitler tek taraflı fesih hakkını kullandı. Yeni ihaleye çıkıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm tünel kazıları tamamlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında incelemelerde bulundu.

3 ilçede, yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa hizmet verecek, 11 istasyonlu, 13 kilometre uzunluğundaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışan 4 TBM, tüm tünel kazma işlemlerinin tamamlandığını duyuran Başkan İmamoğlu, son TBM’in yeryüzüne çıkarılışını yerinde izledi.

Başkan İmamoğlu, gazetecilerin, “Kamuoyunda durdurulduğu iddiaları gündeme gelen hatlarda son durum nedir” sorusuna, “Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok. Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı ve Kirazlı-Halkalı hattının durdurulma sebebi şu: Malum Cumhurbaşkanlığı bir genelge çıkarttı ve yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar. Bu haklarını müteahhitler, biz istemememize rağmen, kullandılar. Bizim değil, Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararın gereğini yürüttüler” yanıtını verdi.

Başkan İmamoğlu, her iki hat için yakın zamanda ihaleye çıkarak, yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.