Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve beraberindeki heyetle birlikte bir dizi incelemede bulundu. Heyetin ilk durağı Gürpınar Sahili’nde devam eden düzenleme çalışması oldu. İmamoğlu ve Çalık, 2 bin 400 metrelik alanda yürütülen çalışmaların son durumunu teknik ekipten dinledi. Sonraki durak ise Beylikdüzü Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Barış Mahallesi pazar alanı projesi oldu. Başkan Çalık, 5 bin metrekare alana ve 728 tezgah kapasitesine sahip pazar alanının yanı sıra çevre düzenlemesine ilişkin de detayları aktardı.

İmamoğlu’ndan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ne tam not

Başkan İmamoğlu ve Çalık’ın beraberindeki heyet, yapımında sona gelinen bir diğer proje olan Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni de gezdi. Yaklaşık bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olan ve içerisinde STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) Laboratuvarı, SMART SKY Gözlem Evi, Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı, atölyeler ve öğrenci konaklama alanları yer alan proje Başkan İmamoğlu’ndan tam not aldı.

Harbiye Caddesi Köprüsü ulaşımı kolaylaştıracak

Saha gezisi, Beylikdüzü Belediyesi’nin Nihal Atsız Sokak açılması ve Harbiye Caddesi Köprü projesinin incelenmesiyle son buldu. Projeyle birlikte Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu önünden Vira Kavşağı’na olan bağlantı ulaşımının kolaylaştırılması planlanıyor.