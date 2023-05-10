İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu millet korkmaz, bu millet kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs’ta millet kazanacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Rize Valiliği önünde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sona erdiğinde gururla devredeceğini ifade ederek “Benim görevim bir gün bitecek, İstanbul’u devredeceğim. O koltuklar kimseye kalmaz. Kim gelirse gelsin, gelen kişiye diyeceğim ki ‘Sana öyle bir İstanbul bırakıyorum ki pırıl pırıl, bütçesi şöyle, sistemi böyle, yönetim ahlakı böyle. Hiç bir şey olmaz sakın korkma’ diyeceğim. Sen ne diyorsun ‘Ben gidersem memleket kötü olacak. 21 yıl sonra memleketin geleceğinden korkma diyemiyorsan. Hâlâ ’ben gidersem ülke batar’ diye milleti korkutmaya çalışıyorsan senin karnen sıfır, başarısızsın. Bu millet korkmaz, bu millet kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs’ta millet kazanacak” diye konuştu.

Devlette devamlılığın önemli bir ilke olduğunu ifade eden Başkan İmamoğlu, “Artık güvenli sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Devleti yönetmek gemi yönetmeye benzer. Gemiyi yanlış yüklersen gemi batar. Bunlar devletin kaynaklarını kendi tarafına yüklediler. Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık. Biz devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız. Devletin desteklerini, kadrolarını, yatırımlarını ve devletin hizmetlerini milletimize eşit dağıtacağız. Millet ittifakının önemini iyi anlamanızı istiyorum. 14 Mayıs’ta iktidar milletin bir ucundan diğer bir ucuna gitmeyecek. Millet İttifakı siyasetin orasında burasında olmayacak. Biz siyasetin tam göbeğindeyiz. Millet neredeyse biz orada olacağız. Biz milletin iktidarını kurmaya geliyoruz” şeklinde konuştu.

Miting alanının etrafında provokasyon ihtimaline karşı Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan yoğun güvenlik önlemi ise gözlerden kaçmadı.