Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, İmamoğlu Sulama Projesi’nde 3 bin hektar alanının sulamaya açıldığını, 6 bin hektar alanın da sulamaya hazır hale getirildiğini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, İmamoğlu Sulama Projesi’nde 3 bin hektar alanının sulamaya açıldığını, 6 bin hektar alanın da sulamaya hazır hale getirildiğini söyledi.

İmamoğlu Sulama Projesini yerinde inceleyen Vali Elban, gerçekleştirilen çalışmalar ve çalışmalarda gelinen son durumla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Projeyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Elban bu projeyle birlikte zaten bereketli olan Çukurova topraklarının daha da verimli hale geleceğini, birçok vatandaşın istihdamının sağlanacağını kaydetti.

İmamoğlu Sulama Sahası’nın Aşağı Ceyhan Ovası’nda, Adana’nın 20 kilometre doğusunda bulunan Misis’ten başlayıp kuzeye doğru uzanıp Kozan ilçesine yaklaştığını, sulama suyunun Yedigöze Barajı rezervuarından ovaya aktarıldığını belirten Vali Elban, İmamoğlu sulama işinin toplam 26 bin 213 hektar alanın sulanmasını kapsadığını, söz konusu alanın 3 bin hektar alanının sulamaya açıldığını, 6 bin hektar alanın da sulamaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Yıl sonuna kadar 22 bin hektar alanın boru montajının tamamlanacağını sözlerine ekleyen Vali Elban, projenin Adana’ya hayırlı olmasını temenni etti.