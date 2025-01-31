İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade sonrası destek için toplananlara seslendi. "Bugünkü mesele adalet meselesidir" diyen İmamoğlu, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesinde verdiği ifadenin ardından toplanan kalabalığa seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erkem İmamoğlu, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi" ve "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gittiği Çağlayan'daki her iki ifadesi de saat 11:45 civarı bitti. Savcı, herhangi bir adli kontrol talebinde bulunmadı.

Ekrem İmamoğlu, ifade işlemlerinin ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Çağlayan’da ifade sonrası destek için toplanan milletimizle bir aradayız. https://t.co/tkZI67Ap8a— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 31, 2025

Bugünkü meselenin İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışan bir kumpasın geldiği bir sonuç olduğunu belirten İmamoğlu, "Hedefin ne olduğu belli" dedi.

İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşadıklarını belirten İmamoğlu, "Yılmadık, yılmayacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer Hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksız yere tutuklanarak görevinden uzak uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir. Her daim yanımızda olan partimizdeki yol arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize de teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum" dedi.

"Bugünkü mesele adalet meselesidir, bugünkü mesele hak arama meselesidir, bugünkü mesele geleceğimizdir" diyen İmamoğlu, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu işin kurtuluş yolu sandıktır. Sandık gelecek bu işler bitecek" diye konuştu.