Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.30 sularında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre galerici E.I. otomobiliyle giderken kavşakta, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, aynı mesleği yapan kuzeni Hakan Işık’ın kullandığı otomobili gördü. Otomobilden inip, tabancayla kuzenine defalarca ateş eden E.I. daha sonra otomobiline binip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Hakan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Işık’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.I.’nın yakalanması için çalışma başlattı.