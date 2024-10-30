İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu Bursa’ya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binasında ziyaret etti. Baş başa görüşmenin ardından, tarihi çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, Tophane’ye giderek Alplerin nöbet değişim törenini takip etti. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbesini ziyaret eden İmamoğlu’nun Cumhuriyet Caddesi’ni araçlarla geçmesi dikkat çekti.