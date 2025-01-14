CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuz biçimde gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a, Ankara’nın ardından İstanbul’da da destek verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınış biçimini sert bir dille eleştirmeyi sürdürdü.

ÖZEL: "O İŞ, O KADAR KOLAY DEĞİL"

“Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı" diye soran Özel, "AK Parti, FETÖ ya da yolsuzluk suçlamasıyla belediye başkanlarını istifaya davet etti. Bunların kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya, kimi koşa koşa, kimi direne direne, eninde sonunda istifa ettiler. Bir tanesi, bırakın hapse girmeyi, bırakın yargılanmayı, ifadeye çağrıldı mı? Hayır. İstifa ettiriyorsun, yolsuzluk iması ya da FETÖ iması yapıyorsun. ‘Etmezsen mecburen biz yetkimizi kullanırız’ deyip, böyle bir durumun olduğunu tescil ediyorsun. Ama AK Partili diye, alıp kenara ayırıyorsun. Bunların içinde Melih Gökçek bile var. Ama bir tane soru soran yok, yargılayan yok! Ama iş CHP’ye gelince, itibarsızlaştırmak için, Beşiktaş'tan başlayıp, adım adım ilerleyerek, hatta Ahmet Özer'den Esenyurt'tan başlayıp, Beşiktaş'la bağlayıp adım adım ilerleyerek, bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa, o iş o kadar kolay değil" diye konuştu.

"Ahmet Özer de, Rıza Akpolat da Ekrem İmamoğlu da bu partinin öz evlatlarıdır" diyen Özel, "Onlara siyasi hesaplarla, onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla, görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek, bir savcıyı cellat ederek onlarla baş edebileceğini sanıyorsa, arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var, arkalarında İstanbul var, arkalarında Türkiye var, Türkiye var” dedi.

İMAMOĞLU: "BU İŞİN BAŞKA AÇIKLAMASI YOKTUR!"

“Karşınızda şirazeyi kaçırmış, koltuğu kendi malı gibi gören, milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyetle mücadele ediyorsanız, iş daha da zorlaşır” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, eleştirilerinde şu sözleri sarfetti:

"Bakın, hatırlayın; daha dün, 16 milyon insanın iradesiyle, 31 Mart 2019 yılında, sizlerin oylarıyla seçildiğimiz bir seçimi, öyle edip, böyle edip, altından girip üstünden çıkıp, uydurarak, kaydırarak, bir de utanmadan ‘çaldılar’ diyerek seçimi iptal etmediler mi? İşte o seçimi iptal eden akıl, niçin iptal etti biliyor musunuz? ‘Ben seçimi iptal ederim, yine allem ederim, kallem ederim, bu seçimi alırım, işime bakarım, İstanbul bana ait’ dedi. Öyle ‘İstanbul benim aşkım’ falan hikaye. ‘İstanbul bana ait!’ Bu duygu, bu bakış açısı, işte bu tek kişilik akıl, memleketimizi bu duruma getirdi. Bugün İstanbul'umuzun kalbi, göbeği, merkezi, onlarca başkonsolosluğun olduğu Beşiktaş, yüzlerce yabancı firmanın, sermayenin olduğu bir Beşiktaş ilçesinde uydurarak, kaydırarak, belli bir yaşın üstündeki evin büyüklerini korkutarak, sabahın köründe, şafak vakti, ev baskını yaparak, ‘Ben adaleti yerine getiriyorum’ diyen bu akıl, aynı akıldır. Bu gördüğünüz yerde, bu anlattığım insanların bulunduğu yerde, yaptığı iş, bir koltuğu kaybetmenin hırsıyla, İstanbul'u kaybetmenin hırsıyla, yarın da Türkiye'yi kaybedeceğini bugünden hissettiği korkuyla yapılmış bir adımdır. Bu işin başka bir açıklaması yoktur”.