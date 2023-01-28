İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bozüyük’e gelerek bazı program ve ziyaretlere katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bozüyük’e gelerek bazı program ve ziyaretlere katıldı.

Başkan İmamoğlu, Bozüyük’te ilk olarak yapımı İBB tarafından üstlenilen ’Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Yeni Seyir Terası Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninin ardından Başkan İmamoğlu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekilerle birlikte İsmet İnönü Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde esnaflarla sohbet eden ve hayırlı işler dileyen Başkan İmamoğlu’na Gül Ana Çiğ Börek ve Mantı Evi’nde Bilecik ilinin coğrafi işaretli ürünü olarak tescillenen mercimekli mantı ikram edildi. Daha sonra Başkan İmamoğlu, Bozüyük Belediye’sine geçerek Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nu makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’na hediye takdiminde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bozüyük Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Belediye binasının önünde yağmura rağmen toplanarak kendisini görmeye gelen kalabalığa hitap etti. Başkan İmamoğlu, yaptığı konuşmasında, “Cennet vatanımızın en kıymetli köşelerinde sizlerle bir arada olmak, geçmişini bilerek burada olmak, tüylerimizi diken diken ediyor, beni gururlandırıyor, onurlandırıyor. İyi ki varsınız. Bugün Bozüyük’te çok güzel bir alanın temelini attık. Mehmet Başkanımıza böyle bir iş birliği için yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyor, başkanımızın yolu açık olsun. Emeklerine sağlık. Aynı şekilde Bilecik’te çok güzel bir teknoloji iş birliği yaptık. Orada belediye başkanımla vatandaşımızı kapsayıcı teknolojik sürecin tanıtımını yaptık. Bilecik Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum. Başarıları daim olsun. Kıymetli dostlarım niçin özel bir yerde yaşıyorsunuz. İki cümle. Bir, şanlı Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu topraklardayız ve bu topraklarda filizlenen imparatorluk bu coğrafyanın Anadolu’nun bizlerin tarihini değiştirdi. İki, İstiklal Savaşı’nda işgal altında kalan memleketimizin tarihinin değiştiği, o İstiklal Savaşı’nda İnönü savaşlarının yapıldığı yine bu topraklarda belki de o zafer kazanılmasaydı biz bugün bu özgürlüğü bu istiklali ve Cumhuriyeti yaşamıyor olabilirdik. Dolayısıyla bu bulunduğunuz topraklarda yapılanlar, yaşananlar." diye konuştu.

İmamoğlu, şunları kaydetti: "Şöyle ki İstanbul Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti dolayısıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’un Belediye Başkanını karşılıyorsunuz. İkinci kısmı o İstiklal Savaşı’nı kazandık, burada başlıyor, o büyük mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 5 yıl işgalden sonra İstanbul’u da işgalden kurtarıp milletimize tekrar emanet eden Atatürk’ün de çok sevdiği İstanbul Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Ama size soranlara iyi niyetle ya da başka niyetle önemi değil. Bu adam ne için geldi derlerse, deyin ki İmamoğlu ‘haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı mücadele vermek için, haysiyet mücadelesi vermek için Bozüyük’e geldi’ deyin. Ve biz tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu tarihi dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100. yıla yakışan işler yapacağız. Aynı zamanda büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını 29 Ekim’de kutlamadan önce 14 Mayıs’ta cumhuriyet, demokrasi ve adalet bayramı olacak. Biz 14 Mayıs’tan sonra bir an önce mutlu bir ülkeyi, mutlu bir devleti, huzurlu bir toplumu, güçlü bir devleti, güçlü vatandaşı, geleceğe umutla bakan gençlere bu ülkenin pırlanta gibi çocuklarına Türkiye’mizin bu cennet vatanın hepimizin ortak evi olan bu güzel ülkenin 86 milyon eşit yurttaşına hep birlikte teslim edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık, yüzümüz gülsün, biz herkes için iyilik düşünüyoruz."