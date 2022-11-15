Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesinde, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan hasta bakım personelleri ile Yuntdağı bölgesinde görev yapan İmam-Hatip personellerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesinde, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan hasta bakım personelleri ile Yuntdağı bölgesinde görev yapan İmam-Hatip personellerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen projede Yuntdağı bölgesindeki imam hatipler ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli hasta bakım personellerine Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda ilkyardım eğitimi verildi.

Eğitimde personele; temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, boğulma gibi konularda ilk yardım teknikleri konularında bilgiler Acil Tıp Uzmanı Çağdaş Can ile Hemşire Tahir Eryılmaz tarafından aktarıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, bu tarz eğitimlerin personel için çok yararlı olduğunu ve ilk müdahalenin hayat kurtaracağını belirterek eğitimcilere ve katılımcılara teşekkür etti.

Eğitim bitiminde katılım belgeleri ve Yunusemre Belediyesi tarafından sağlanan 70 adet ilk yardım dolabı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı ve protokol üyeleri tarafından katılımcı kurumlara bağlı camii ve bakımevlerine verildi.