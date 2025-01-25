Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 16. hafta maçında Manisa Çarşı FK’yı yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Manisa İmam Hatipliler Gençlik Spor rakibine 4-1 yenilerek fırsat tepti.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ligin başından beri şampiyonluğun en büyük adayı olan Manisa İmam Hatipliler Gençlik Spor, ligin bitmesine iki hafta kala bereberlik durumunda bile şampiyonluğunu ilan edeceği Çarçı FK karşılaşmasından 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. İmam Hatipliler Gençlik Spor aldığı mağlubiyete rağmen en yakın rakibi Paşaköy Futbol SK’nın 6 puan önünde liderliğini devam ettirdi. İmam Hatipliler Gençlik Spor önümüzdeki hafta en yakın takipçisi Paşaköy Futbol SK’ya konuk olacak.

Grupta oynanan diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı: Akmescitspor-Manisa Başakşehirspor:1-1, 45 Manisa Yaşamspor-Karaağaçlı Teknikspor: 2-1, Alabeyspor-Paşaköy Futbol SK: 1-1, Halitpaşa Belediyespor-Hamzabeylispor: 1-4.