Manisa 1. Amatör Kümü Merkez B Grubunda ligin ikinci haftasında Akmescitspor’u 7-1 yenen İmam Hatipliler Spor 2’de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Manisa Hüseyin Sultan 1. Amatör Küme Merkez A ve B Gruplarında ikinci hafta geride kaldı. A Grubunda Mütevellispor 6 puan ve averajla lider olurken B Grubunda ise İmam Hatipliler Spor en yakın rakibi Manisa Çarşı FK’nın 2 puan önünde 6 puanla liderliğe yükseldi.

Manisa Hüseyin Sultan 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda ikinci haftada oynanan karşılaşmalarda Manisa Lalelispor Çobanisa Belediyespor’u 5-0 yenerken, Mütevellispor Donatımspor’u 3-0, Çınarobaspor Kayapınar Çevikspor’u 1-0 yendi. Hacıhalliler Gedizspor kendi evinde Dış Mahalle Yıldırımspor’a 7-0 kaybederken, Karaağaçlı Pomakspor da kendi evinde Anadolu 45 Spor’a 1-0 yenildi.

Alınan sonuçlarla Mütevellispor 6 puan ve averajla birinci sırada bulunurken, Çınarobaspor 6 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı. Grubun 3’üncü sırasında ise 4 puanla Lalelispor yer aldı.

Manisa Hüseyin Sultan 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ise Akmescitspor İmam Hatipliler Gençlikspor’a 7-1 yenilirken, 45 Manisa Yaşamspor Alabeyspor ile 1-1 berabere kaldı. Karaağaçlı Teknikspor ile Manisa Çarşı FK’nın da 2-2 berabere kaldığı haftada Manisa Başakşehirspor Halitpaşa Belediyespor’u 4-3 yenmeyi başardı. Hamzabeylispor ile Paşaköy Futbol SK ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından İmam Hatipliler Gençlikspor 6 puanla liderliğe yükselirken, Manisa Çarşı FK 4 puan ve averajla 2., Paşaköy SK da 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.