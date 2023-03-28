Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonundan tescil belgesi alarak, amatör ligde U-15 kategorisinde müsabakalara başladı.

Bayburt tarihinde ilk defa bir okulun spor kulübü, futbol tescili alarak amatör ligde yer aldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetici ve öğretmenlerinden oluşan kulüp, sıkı bir antrenman programıyla müsabakalar için çaba sarf ediyorlar. Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü Başkanı Ömer Kılıçaslan, spor yapma fırsatı bulamayan öğrencileri amatör sporla tanıştırmak, sporun dostluk kardeşlik duygusunu pekiştirmek hedefleri istikametinde böylesi bir etkinliğin içinde yer aldıklarını belirterek, "Öğrenci profili olarak genelde köyden gelen öğrenci grubuna sahibiz. Okul spor kulübümüz 2006 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2022 yılında Türkiye Futbol Federasyonundan futbol tescili almak için başvuruda bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ve Bayburt Amatör Spor Kulüpleri başkanının destekleriyle futbol tescilini yaptırdık. 2023 yılında U-15 ligine katılma kararı aldık ve tamamı okul öğrencilerimizden oluşan kadro ile müsabakalara üç haftadır devam ediyoruz. Daha önce spor yapma fırsatı olmayan öğrencilerimizi amatör sporla tanıştırmak, sporun dostluk kardeşlik duygusunu pekiştirmek için yaptığımız bir etkinlik ve içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Katkılarından dolayı müdür yardımcımız aynı zamanda kulüp saymanımız Serhat Güzen’e, okul müdürümüz ve kulüp ikinci başkanı Hasan Basri Topsakal’a teşekkür ederim" dedi.