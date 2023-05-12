Mersin’de Yunus Emre İmam Hatip Ortaokuluna ait Mustafa Yıldırım Camii’nde ’İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmalar Ödül Töreni’ gerçekleştirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ’İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmalar Ödül Törenine’ katıldı. Koca, geleneksel olarak her yıl düzenlenen ’mesleki yarışmalar’ çerçevesinde İmam Hatip okullarının 11 farklı kategoride yarıştığını söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Koca, "Yarışmalar sonunda 11 kategorinin her birinde 1.olan 11 öğrencimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmalarda emeği geçen tüm meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum" dedi.