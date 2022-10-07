Şırnak’ta Silopi Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri düzenledikleri Mevlid Kandili etkinliği kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ve vatandaşların kandilini tebrik etti.

Şırnak’ta Silopi Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri düzenledikleri Mevlid Kandili etkinliği kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ve vatandaşların kandilini tebrik etti.

Silopi Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mevlid Kandili münasebetiyle okul bahçesinde etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerif okunmasının ardından ilahiler seslendirildi. Öğrenciler, öğretmenleri ile beraber çarşı merkezinde vatandaş ve esnaf olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek Mevlid Kandilini tebrik etti. Lokum ikram edilen etkinlikte, Hadis-i Şerif kartları dağıtıldı.