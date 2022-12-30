Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Erzincan Barosunda kariyer söyleşi programında Baro Başkanı Adem Aktürk ile bir araya geldi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Erzincan Barosunda kariyer söyleşi programında Baro Başkanı Adem Aktürk ile bir araya geldi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Erzincan Barosunda misafir edilerek kariyer söyleşi programında bir araya gelindi. Programda konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Öğrenci arkadaşlarımla birlikte olmak, geçmişi yaşamak ve bir araya gelmek benim için çok mutluluk verici. Biz avukatız, bir gün herkese gerekiriz biz; hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz, iyi ki avukatız, diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türk Milleti’nin yargıdaki temsilcisi avukatlardır. Hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi avukattır. Hakkın savunucusu, halkın sesiyiz bizler; topluma yön veren, mazlumun yanında olan, onurlu ve itibarlı bir mesleğin mensuplarıyız. Hukukçu olmak ayrıcalıktır” dedi. Katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Aktürk, öğrencilere hukuk fakültesini tercih edin önerisinde bulundu. Söyleşide, neden hukuk fakültesi?, okulu bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları, avukatlık mesleği, baronun faaliyetleri ve öğrencilik anılarından bahseden Aktürk, daha sonra öğrencilerin güncel konularla alakalı sorularını yanıtladı. Başkan Adem Aktürk, her zaman çocukların yanında olacaklarını ifade ederek, “Aydınlık geleceğimiz, yarınlarımız olan gençlerimizi aydınlatmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Okulumuzla işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, değerlendireceğiz” diye konuştu.

Programın ardından öğrencilere idari bina tanıtılarak, yapılan iş ve işlemlerden bahsedildi.